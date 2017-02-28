Путин рассказал, когда будет закрыта российская военная база в Киргизии

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин признался, что готов закрыть военную авиабазу Кант в Киргизии, передает ТАСС.

Российский контингент покинет базу в тот же день, как только Киргизия скажет, что достаточно укрепил свои вооруженные силы, сказал Владимир Путин по итогам встречи с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

По словам российского лидера, военная база Кант призвана лишь обеспечивать безопасность самой Киргизии. Президент РФ отметил, что на переговорах не обсуждали расширение воинского контингента России на авиабазе Кант.

Путин добавил, что у России нет лишних средств на содержание военных баз за границей.

