Путин рассказал, когда будет закрыта российская военная база в Киргизии

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин признался, что готов закрыть военную авиабазу Кант в Киргизии, передает ТАСС.
Российский контингент покинет базу в тот же день, как только Киргизия скажет, что достаточно укрепил свои вооруженные силы, сказал Владимир Путин по итогам встречи с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.
По словам российского лидера, военная база Кант призвана лишь обеспечивать безопасность самой Киргизии. Президент РФ отметил, что на переговорах не обсуждали расширение воинского контингента России на авиабазе Кант.
Путин добавил, что у России нет лишних средств на содержание военных баз за границей.
История авиационной базы начинается с Одесской авиационной школы пилотов, образованной приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 23 февраля 1941 года. Уже в апреле более 500 курсантов приступили к выполнению летной программы обучения.
Сегодня авиабаза Кант структурно входит в состав 2 Командования ВВС и ПВО, являясь авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе, и Республики Киргизия.
Летчики базы ежегодно принимают участие в различных международных учениях контртеррористической направленности. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.