Путин поздравил Калягина с 75-летием

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием художественного руководителя московского театра Et Cetera, народного артиста России Александра Калягина. Текст поздравления опубликован на официальном сайте президента России.

"Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание", – говорится в сообщении.

По словам президента, Калягин своей многогранной деятельностью вносит значимый вклад в сохранение традиций отечественного искусства.

Глава государства пожелал юбиляру доброго здоровья и всего наилучшего.