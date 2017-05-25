Путин поздравил Калягина с 75-летием

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием художественного руководителя московского театра Et Cetera, народного артиста России Александра Калягина. Текст поздравления опубликован на официальном сайте президента России.
"Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание", – говорится в сообщении.
По словам президента, Калягин своей многогранной деятельностью вносит значимый вклад в сохранение традиций отечественного искусства.
Глава государства пожелал юбиляру доброго здоровья и всего наилучшего.
Калягин играл в театре на Таганке, в театре Ермоловой, в "Современнике" и на сцене МХАТа.
С 1991 года Александр Калягин руководит собственным коллективом Et Cetera. Он поставил ряд спектаклей, в некоторых сыграл сам.
В кино артист снимается с 1967 года, наиболее известная его роль – Бабс Баберлей в фильме 1975 года "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975). В художественных кинофильмах Калягин сыграл более 100 ролей.
Александр Калягин – лауреат двух Государственных премий СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, Орденом Почета, премией "Золотая маска" – за лучшую мужскую роль.
Он является председателем Союза театральных деятелей РФ, членом Общественной палаты России.