25 мая 2017, 11:12

Политика

Путин поздравил Калягина с 75-летием

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием художественного руководителя московского театра Et Cetera, народного артиста России Александра Калягина. Текст поздравления опубликован на официальном сайте президента России.

"Щедрый талант и вдохновенный творческий труд в кинематографе и на театральной сцене принесли Вам всенародную любовь и профессиональное признание", – говорится в сообщении.

По словам президента, Калягин своей многогранной деятельностью вносит значимый вклад в сохранение традиций отечественного искусства.

Глава государства пожелал юбиляру доброго здоровья и всего наилучшего.

Александр Калягин – режиссер театра и кино, народный артист России, художественный руководитель театра Et Cetera, лауреат Государственных премий СССР.
Калягин играл в театре на Таганке, в театре Ермоловой, в "Современнике" и на сцене МХАТа.

С 1991 года Александр Калягин руководит собственным коллективом Et Cetera. Он поставил ряд спектаклей, в некоторых сыграл сам.

В кино артист снимается с 1967 года, наиболее известная его роль – Бабс Баберлей в фильме 1975 года "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975). В художественных кинофильмах Калягин сыграл более 100 ролей.

Александр Калягин – лауреат двух Государственных премий СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, Орденом Почета, премией "Золотая маска" – за лучшую мужскую роль.

Он является председателем Союза театральных деятелей РФ, членом Общественной палаты России.

