"Коммерсантъ Власть" № 51 от 24 декабря 2012 года

Отдаление от Дели

Визит Владимира Путина в Индию станет наименее урожайным на соглашения за

последние десятилетия. "Власть" изучила, почему России все сложнее выстраивать

партнерство с одной из крупнейших мировых держав, традиционно считавшейся

надежным союзником Москвы.

Сергей Строкань, Александр Габуев, Ъ-Власть

Ход слоном

Действия Индии на международной арене во второй половине 2012 года многим

показались хаотичными. Однако, как оказалось, страна просто меняет свои

внешнеполитические задачи и приоритеты.

Андрей Макаров, Ъ-Власть

Бес перемен

Новый президент, новое правительство, новая Дума, новые партии, новая оппозиция:

прошедший год изменил привычные представления об игроках российского

политического поля. Причем не только в лучшую сторону.

Елизавета Сурначева, Ъ-Власть

Напечатанному верить

Отличительной особенностью мировой экономики в уходящем году было массовое

расходование денег на борьбу с финансовым кризисом в США и Европе. А отличительной

особенностью экономики российской — то, что ей эти деньги тоже достались.

Сергей Минаев, Ъ-Власть

Мир выбирающий

Уходящий 2012 год, на протяжении которого происходили выборы глав государств

в ключевых странах мира, не принес миру стабильности. "Власть" доказывает это с

цифрами в руках.

Галия Ибрагимова, ПИР-Центр; Андрей Одинец, Ъ-Власть