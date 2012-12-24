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Новости

24 декабря 2012, 10:36

Свежая пресса

"Коммерсантъ Власть" № 51 от 24 декабря 2012 года

Отдаление от Дели

Визит Владимира Путина в Индию станет наименее урожайным на соглашения за
последние десятилетия. "Власть" изучила, почему России все сложнее выстраивать
партнерство с одной из крупнейших мировых держав, традиционно считавшейся
надежным союзником Москвы.

Сергей Строкань, Александр Габуев, Ъ-Власть

Ход слоном

Действия Индии на международной арене во второй половине 2012 года многим
показались хаотичными. Однако, как оказалось, страна просто меняет свои
внешнеполитические задачи и приоритеты.

Андрей Макаров, Ъ-Власть

Бес перемен

Новый президент, новое правительство, новая Дума, новые партии, новая оппозиция:
прошедший год изменил привычные представления об игроках российского
политического поля. Причем не только в лучшую сторону.

Елизавета Сурначева, Ъ-Власть

Напечатанному верить

Отличительной особенностью мировой экономики в уходящем году было массовое
расходование денег на борьбу с финансовым кризисом в США и Европе. А отличительной
особенностью экономики российской — то, что ей эти деньги тоже достались.

Сергей Минаев, Ъ-Власть

Мир выбирающий

Уходящий 2012 год, на протяжении которого происходили выборы глав государств
в ключевых странах мира, не принес миру стабильности. "Власть" доказывает это с
цифрами в руках.

Галия Ибрагимова, ПИР-Центр; Андрей Одинец, Ъ-Власть

Владимир Путин выборы индия Коммерсантъ-Власть финансовый кризис свежая пресса
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