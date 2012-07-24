Власти ужесточили правила пожарной безопасности

ИТАР-ТАСС
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал новый технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пишет "Вечерняя Москва".
Согласно новому регламенту, подразделения пожарной охраны должны быть организованы на каждом предприятии с взрывоопасным производством.
Теперь больницы и дома престарелых будут оборудованы световым, звуковым и вибрационным оповещением.
Изменения коснулись зданий и сооружений. Теперь их нельзя будет строить ближе ста метров от лесов и парков.
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал новый регламент. Он считает, что необходимо ужесточить требования к строителям, чтобы они не смогли игнорировать нормы пожарной безопасности.
Новый технический регламент о требованиях пожарной безопасности вступит в силу в ближайшее время.
Напомним, за первое полугодие 2012 года на объектах капитального строительства в столице было выявлено 3597 нарушений.