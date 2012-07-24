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Мэр Москвы

24 июля 2012, 12:02

Власти ужесточили правила пожарной безопасности

Владимир Путин мэр Москвы пожарная безопасность правила президент России власть Сергей Собянин

ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал новый технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пишет "Вечерняя Москва".

Согласно новому регламенту, подразделения пожарной охраны должны быть организованы на каждом предприятии с взрывоопасным производством.

Теперь больницы и дома престарелых будут оборудованы световым, звуковым и вибрационным оповещением.

Изменения коснулись зданий и сооружений. Теперь их нельзя будет строить ближе ста метров от лесов и парков.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал новый регламент. Он считает, что необходимо ужесточить требования к строителям, чтобы они не смогли игнорировать нормы пожарной безопасности.

Новый технический регламент о требованиях пожарной безопасности вступит в силу в ближайшее время.

Напомним, за первое полугодие 2012 года на объектах капитального строительства в столице было выявлено 3597 нарушений.

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