В Крыму и на Кубани появятся игорные зоны

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Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и на Кубани. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

На сегодняшний день в России игорный бизнес запрещен везде, кроме четырех специальных зон: около Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа.

Согласно тексту закона, власти региона самостоятельно определят место и границы игорной зоны в Крыму. Что касается игорной зоны Кубани, то ее границы установит правительство России на основании предложений и пожеланий местных органов власти.