Инфляция в этом году должна выйти на уровень 11-11,5% – Силуанов

Инфляция в России в 2015 году должна выйти на уровень 11-11,5%, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью программе "Вести в субботу".

"У нас каждый месяц инфляция снижается, и сейчас, мы рассчитываем, по июню она будет 0,1-0,2 процента", - сказал он. "Это очень хороший результат в нынешних условиях", - сказал министр.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия сумела избежать глубокого кризиса в экономике и успешно преодолевает трудности.

"В конце прошлого года нам предрекали глубокий кризис. Но этого не произошло - мы стабилизировали ситуацию и уверенно проходим через полосу трудностей. Экономика России накопила достаточный запас прочности, растет несырьевой экспорт", – подчеркнул Путин.

По словам президента России, власти сумели справиться с инфляцией. После значительного роста цен за январь-март этого года, в апреле инфляция увеличилась лишь на половину процента.

Напомним, в начале июня Министерство экономического развития России подтвердило ускорение спада ВВП в апреле. В опубликованном мониторинге сообщается, что валовой внутренний продукт сократился на 4,2 процента против 2,7 в марте.

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что пик экономического кризиса в России придется на второй квартал. "Острая фаза кризиса впереди. Спад ВВП в России во втором квартале будет большим, чем в первом. Поэтому говорить о том, что пик мы уже прошли, нельзя. Скорее всего, он придется на второй квартал", – заявил он.

Стоит отметить, что инфляция с июля прошлого года составила примерно 15 процентов.