Путин поблагодарил крымчан за последовательную и решительную позицию

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте "Мы вместе" на Красной площади. Он отметил, что после "тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки - в Россию".

Президент поблагодарил крымчан и севастопольцев за их последовательную решительную позицию, выраженную волю быть вместе с Россией.

"Мы очень переживаем за то, что происходит на Украине. Но я верю, что Украина преодолеет все трудности. Мы не просто соседи", - сказал Путин, добавив, что наш успех зависит и от России, и от Украины.

В эти минуты митинг-концерт "Мы вместе" в поддержку решения крымчан присоединиться к России проходит на Красной площади. На концерт уже пришли более 110 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Люди продолжают подходить.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова. За проведением голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий.

Днем во вторник, 18 марта, был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый. Республика Крым считается принятый в состав России с 18 марта.