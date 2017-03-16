Владимир Путин встретится с главой Молдавии Игорем Додоном 17 марта

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Владимир Путин 17 марта проведет в Москве встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. На встрече будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщает сайт Кремля.

Главы государств обсудят реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров, состоявшихся 17 января 2017 года. Также предполагается обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

В ходе рабочей поездки в Москву глава Молдавии примет участие в бизнес-форуме, организованном союзом предпринимателей "Деловая Россия".

Ранее стало известно, что 2 мая в Москву прилетит канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам премьера Баварии Хорста Зеехофера, Меркель рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным.