Путин перенес дату выборов в Госдуму

Выборы Государственной думы седьмого созыва пройдут в сентябре 2016 года. Закон о переносе даты голосования подписал Владимир Путин.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, выборы депутатов Госдумы должны проводиться в третье воскресенье месяца, а не в первое, как было раньше. Кроме того, в законе говорится, что выборы в парламент нового созыва пройдут в сентябре 2016 года.

Кроме того, документ предполагает, что парламентарии Госдумы шестого созыва, которые не будут переизбраны, сохранят до декабря зарплату, депутатскую неприкосновенность и прочие гарантии.

Ранее закон о переносе выборов с 4 декабря на 18 сентября 2016 года приняла Госдума. Депутаты отклонили предложения ЛДПР о переносе выборов на первое воскресенье сентября либо на последний понедельник апреля. Кроме того, не было учтено предложение от коммунистов, которые предложили другую дату – первое воскресенье ноября.

До этого Конституционный суд России признал законным незначительное сокращение срока полномочий Госдумы для проведения выборов в единый день голосования в 2016 году. Суд установил, что сокращение срока полномочий Госдумы в конституционно значимых целях допустимо при соблюдения нескольких условий.

Сокращение может быть исключительно однократным и не приводящим к нарушении разумной периодичности выборов в Госдуму и непрерывности ее работы. Кроме того, сокращение срока полномочий депутатов не должно выходить за пределы нескольких месяцев и касаться только депутатов Госдумы действующего созыва.