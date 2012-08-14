Украина выдаст России подозреваемого в покушении на Путина

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Апелляционный суд Одесской области поддержал предложение Генпрокуратуры Украины об экстрадиции в Россию Адама Осмаева - главного фигуранта в уголовном деле по факту подготовки покушения на президента РФ Владимира Путина.

Суд признал недостаточными аргументы адвокатов и согласился экстрадировать Осмаева в Россию на основании запроса Генпрокуратуры РФ, передает "Интерфакс".

В соответствии с законами страны адвокаты Осмаева не могут обжаловать решение об экстрадиции, таким образом, оно вступило в законную силу.

В начале заседания коллегии судей передали заявление Осмаева, в котором он предупредил судей, что они будут соучастниками его убийства в случае его выдачи РФ. Он также направил это заявление президенту Украины, посольствам США и стран ЕС. В заявлении Осмаев отметил, что не совершал преступления, в которых он обвиняется, и "даже не является тем самым Осмаевым".

Напомним, 4 февраля в Одессе в ходе спецоперации были задержаны предполагаемые преступники, находившиеся в международном розыске, в том числе Осмаев. Задержанные подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года, в результате которого погиб 26-летний гражданин России и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана.

27 февраля Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на Путина после президентских выборов в РФ.