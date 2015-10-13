Владимир Путин пообещал не отменять накопительную часть пенсии

Фото: ТАСС

Накопительная часть пенсии не отменяется, заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!", сообщает "Интерфакс".

"Хочу отметить, что мы не отменяем программу накопительной системы кардинально, и исходим из того, что все-таки накопительная пенсионная система в будущем будет в России развиваться", – сказал Путин.

По его словам, важно, чтобы пенсионные средства не только использовались Минфином, который забирает их с рынка, а шли в экономику. "Нужно, чтобы они были гарантированы, эти средства для будущих пенсионеров, защищены обязательно, и работали в экономике… Нужно обеспечить сохранность этих средств. Я думаю, что это будет сделано", – отметил глава государства.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ Пенсионные накопления – это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд России или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств. Пенсионные накопления – это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд России или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств. Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.



Напомним, правительство продлило на 2016 год мораторий на накопительные пенсионные взносы. Как отметил Владимир Путин, решение о "заморозке" пенсии было принято из-за необходимости сбалансировать пенсионную систему и гарантировать всем пенсионерам России стабильные выплаты и доходы.

Как сообщало ранее m24.ru, "замороженные" средства, скорее всего, будут направлены в резерв. "Заморозка будет, но соцблоку этих денег не дадут, они пойдут в резерв", – сказал помощник вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко.