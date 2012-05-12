Власти столицы скоро определятся с экзаменами для мигрантов

Власти столицы в течение 30 дней намерены определиться с экзаменами для приезжих, сообщает газета "Вечерняя Москва".

Московская мэрия в ближайшее время определит содержание экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для трудовых мигрантов, заявил Андрей Кубышкин, глава отдела международного и межрегионального трудового обмена городского департамента труда и занятости.

Напомним, что автором данной инициативы стал Владимир Путин. Ответственной за организацию и проведение испытаний будет Ольга Голодец, заместитель градоначальника по социальным вопросам.