Владимир Путин подписал закон о списании 90% долгов Кубы перед СССР

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Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым списывается 90% долга Республики Куба перед Советским Союзом, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Общая сумма долга составляет около 35,2 миллиарда долларов. Оставшуюся часть в размере 3,5 миллиарда долларов Куба будет выплачивать в течение 10 лет равными полугодовыми платежами.

Первый платеж должен поступить 25 октября 2014 года, последний - 25 апреля 2024 года. Платежи будут зачисляться на долларовый счет "Внешэкономбанка" в Национальном банке Кубы. В законе отмечается, что средства пойдут на финансирование инвестиционных проектов на Кубе.

Кубинский долг включает обязательства по проектам, которые финансировались в счет госкредитов бывшего СССР, а также проценты на основной долг, начисленные за период пользования.

Напомним, что в 2012 году соглашение о списании 11 миллиардов долларов было подписано с Северной Кореей. А в период с 2005 по 2012 год Россия списала задолженность странам Африки на сумму 11,3 миллиарда долларов.