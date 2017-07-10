Путин рассказал о своей машине 90-х годов

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Президент России Владимир Путин рассказал, что ездил на автомобиле Nissan во время работы в Санкт-Петербурге, сообщает "Вечерняя Москва".

"Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет ездил на Nissan", – сказал глава государства.

По словам Путина, иномарка была не сложной и очень ему нравилась.

9 июля президент РФ принял участие в открытии международной промышленной выставки "Иннопром – 2017" в Екатеринбурге. В этом году в ней участвуют 630 компаний из 17 стран, в том числе из Японии.