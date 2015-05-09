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09 мая 2015, 15:13

Памятные даты

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" в центре столицы

Фото: Агентство "Москва"

Президент России присоединился к шествию "Бессмертны полк-Москва" на Красной площади. Владимир Путин прошел во главе колонны с портретом отца, защищавшего Родину в годы Великой Отечественной войны.

Акция началась на площади Белорусского вокзала. Участие в шествии принимают более 250 тысяч человек. Москвичи пронесут портреты своих родственников, участвовавших в Великой отечественной войне.

Владимир Путин возглавил шествие "Бессмертного полка"

Колонны "Бессмертного полка пройдут" по Тверской улицы и Красной площади. Присоединиться к шествию можно только у станций метро "Белорусская", "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская". Из переулков, прилегающих к Тверской улице, сделать это невозможно.

Акция проходит уже третий год. Люди приходят на праздник Победы с портретами своих родственников – фронтовиков, тружеников тыла, – чтобы почтить память героев.

Сюжет: 70-летие победы в Великой Отечественной войне
Владимир Путин Красная площадь памятные даты шествие Бессметный полк
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