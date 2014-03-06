Парламент Крыма обратится к Путину с просьбой войти в состав России

Фото: ИТАР-ТАСС

Верховный совет Крыма направит Владимиру Путину и Федеральному собранию России обращение о вхождении Крыма в состав России, сообщается на сайте Верховного совета Крыма.

Ранее депутаты крымского парламента проголосовали за вхождение автономной республики в состав России. Это решение поддержали 78 депутатов из 81-го.

16 марта 2014 года в Крыму пройдет референдум. На голосование выносятся два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Бюллетени для голосования будут печататься на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Добавим, что по конституции 1992 года у Крыма был свой президент, а сама республика - государством, делегировавшим часть полномочий Украине. Кроме того, Крым мог самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Как заявил Песков, в ходе совещания обсуждалась ситуация на Украине, в том числе и решение Верховного совета Крыма обратиться к президенту России и Федеральному собранию о вхождении в состав России.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал "историческим" решение депутатов Крыма. "Мы единый народ, который по воле безответственности партийных функционеров был разделен", - заявил Сергей Неверов в интервью "ИТАР-ТАСС".

При этом депутат Госдумы, член Госсовета России Сергей Миронов заявил в интервью информагентству, что законопроект об упрощенном порядке принятия в состав России части иностранного государства может быть принят в середине марта этого года.