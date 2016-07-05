Форма поиска по сайту

05 июля 2016, 21:09

Политика

Производители спирта должны зарегистрировать оборудование до 1 июля 2017 года

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Владельцы незарегистрированного оборудования для производства спирта должны до 1 июля следующего года провести его инвентаризацию и представить в Росалкогольрегулирование сведения о нем.

Закон, который вносит поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя подписал во вторник Владимир Путин. Поправки касаются регистрации оборудования производителей спирта и введения ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя) на производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает государственный надзор за использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации в соответствующем реестре. Использование незарегистрированного оборудования запрещается.

Закон также обязал производителей спирта для медицинских нужд учитывать и декларировать объемы его производства. При этом такие организации должны оснастить оборудование автоматическими средствами измерения и учета объема спирта и передавать информацию, полученную с использованием этих средств, в ЕГАИС.

В законе также предусмотрены меры по сокращению доли незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Закон был принят Госдумой 24 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года.

