В Москве появится еще один памятник жертвам политических репрессий

Соловецкий камень. Фото: ТАСС/Валерий Христофоров

Владимир Путин поручил столичному правительству совместно с Советом по правам человека в Российской Федерации к 15 января следующего года представить проект установки в Москве памятника жертвам политических репрессий. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Кроме того, президент поручил к началу февраля разработать проект концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. К этому же сроку правительство должно разработать поправки в закон "О реабилитации жертв политических репрессий, также направленные на увековечивание памяти.

Отметим, что в Москве уже есть памятник жертвам репрессий. Это Соловецкий камень на Лубянской площади. Открытие памятника состоялось 30 октября 1990 года. Место для установки памятника было выбрано неслучайно, - именно на Лубянке, в здании НКВД (КГБ), подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме. Гранитный валун до установки памятника находился в Тамарином причале, поселке Соловецкий, где в 1919-1933 годах был Соловецкий лагерь особого назначения, а в 1937-1939 годах - Соловецкая тюрьма особого назначения.