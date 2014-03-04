Россия не рассматривает вопрос о присоединении Крыма - Путин

Владимир Путин прокомментировал события на Украине

Россия не рассматривает вопрос о присоединении Крыма. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции 4 марта, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24". "Мы не будем никого провоцировать на такие решения и не будем подогревать такие настроения", - отметил президент.

Путин также сказал, что выступает за самоопределение жителей полуострова. При этом в регионах России организована работа по оказанию помощи Крыму. "У нас организована работа регионов по оказанию помощи Крыму, который обратился к нам за финансовой поддержкой", - отметил президент. Он добавил, что этим вопросом сейчас занимается правительство.

"Сколько, когда, какие источники, я не могу сказать. Этим правительство занимается, объединяя приграничные регионы с Крымом, оказывая, может быть, дополнительную поддержку нашим регионам, чтобы те могли поддержать крымчан. Это мы сделаем, конечно", - подтвердил президент.

Он добавил, что Россия готова развивать торговые и гуманитарные связи с Украиной, но после нормализации обстановки в стране и проведения выборов. Для этого российскому правительству уже отдано поручение возобновить с Киевом контакты на правительственном уровне.

В то же время Путин отметил, что Москва не признает легитимность вновь избранного президента Украины, если его выборы будут проходить в "атмосфере террора". "Надо принимать новую конституцию на референдуме, чтобы все граждане Украины чувствовали, что они влияют на формирование принципов устройства своей страны".

Президент подчеркнул, что использовать российские войска на территории Украины можно только в крайнем случае и на законной основе. "Пока такой необходимости нет, но возможность такая есть", - отметил он. По словам Путина, Россия может использовать войска на Украине только как крайнем случае, если в восточных областях начнется "беспредел" .

"Если мы примем решение использовать вооруженные силы, то оно будет легитимным, полностью соответствующим общим нормами международного права, поскольку у нас есть обращение легитимного президента", - заявил Путин.