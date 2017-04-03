Песков считает некорректными рассуждения о влиянии Путина на выборы в Сербии

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Рассуждения о влиянии поддержки президента России Владимира Путина на выборы в Сербии считают некорректными в Кремле, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президента избирали сами сербы, а не Путин.

Выборы в Сербии состоялись 2 апреля 2017 года. Предварительно премьер республики Александр Вучич набирает 58,1 процента голосов.

Вучич пообещал продолжить курс на евроинтеграцию, сохраняя при этом хорошие отношения с Россией.

Путин поздравил Вучича с победой. Он отметил, что такая убедительная победа свидетельствует о широкой поддержке политики Вучича.