22 мая 2013, 17:39

Виртуальный Музей нового западного искусства откроют в 2013 году

В этом году будет создана виртуальная версия Государственного музея нового западного искусства (ГМНЗИ). Соответствующее распоряжение подписал министр культуры РФ Владимир Мединский.

При этом перевозить из "Эрмитажа" в Москву коллекции картин Моне, Матисса, Пикассо и Ван Гога не придется, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, с идеей воссоздания ГМНЗИ, который был закрыт в 1948 году по идеологическим соображениям, выступила директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова. Она выразила готовность передать находящуюся сейчас в ГМИИ им. Пушкина свою часть коллекции во вновь создаваемый музей.

При этом директор питерского "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, чей музей в случае воссоздания ГМНЗИ также должен будет передать учреждению часть коллекций, предложение Антоновой не поддержал.

Ранее Мединский отметил, что тема воссоздания музея нового западного искусства, может привлечь дополнительных посетителей в "Эрмитаж" и ГМИИ имени Пушкина. Ликвидацию музея по причине идеологических соображений Мединский назвал большой ошибкой. При этом он добавил, что ее исправление также может стать еще большей ошибкой.

Решение относительно воссоздания ГМНЗИ планируют принять до 3 июня.

Владимир Мединский ГМИИ им. А. С. Пушкина Государственный музей нового западного искусства

