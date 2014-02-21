Форма поиска по сайту

21 февраля 2014, 06:20

В Киев прилетел уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин. Фото: ИТАР-ТАСС

В Киев прилетел уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он примет участие в переговорном процессе между украинскими властями и оппозицией, сообщает телеканал "Москва 24".

В ночь на пятницу он провел переговоры в администрации президента Украины Виктора Януковича. О их результатах пока не сообщается.

Напомним, противостояние в центре Киева обострилось 18 февраля. С утра протестующие пытались подойти к зданию Верховной Рады, чтобы потребовать от депутатов возвращения к парламентско-президентской форме правления по конституции 2004 года.

По разным данным, в ходе беспорядков погибли десятки и ранены сотни человек.

Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.

Владимир Лукин Киев Украина обстановка жизнь в мире

