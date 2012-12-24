90 лет назад было написано "завещание Ленина"

Фото: ИТАР-ТАСС

24 и 25 декабря 1922 года Владимир Ленин надиктовал так называемое второе "письмо съезду". Именно этот текст обычно называют "завещанием Ленина". И хотя история не терпит сослагательного наклонения, данный документ мог бы сильно изменить развитие событий в СССР.

В письме Ленин, во-первых, давал характеристики видным большевикам, ставя вопрос о руководстве партией в случае своей смерти - необходимость написания письма была вызвана тем, что в декабре 1922 года состояние здоровья вождя резко ухудшилось.

Во-вторых, в документе рассматривалось несколько вопросов, в том числе, возможность увеличения числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни, а также опасность раскола в партии ввиду противостояния Иосифа Сталина и Льва Троцкого.

Также в письме Ленин высказывал беспокойство по поводу того, что Сталин сосредоточил в своих руках слишком много властных полномочий: "Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью".

Спустя несколько дней после написания письма между Сталиным и женой Ленина Надеждой Крупской произошел серьезный конфликт, результатом которого стала известная приписка к "завещанию", в которой Ленин, говоря о грубости и ряде других недостатков Сталина, советовал снять его с поста генсека.

"Сталин слишком груб, и этот недостаток становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, а именно: более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д." – говорится в документе.

Данная приписка поставила под угрозу дальнейшую политическую карьеру Сталина. После смерти Ленина письмо было вскрыто, его содержание стало известно высшему руководству партии. Однако в сложившейся на тот момент ситуации (Сталин, председатель Совета труда и обороны Лев Каменев и председатель Исполкома Коммунистического Интернационала Григорий Зиновьев образовали "триумвират", чтобы противостоять Троцкому) соратники по "триумвирату" решили спасти Сталина.

За день до съезда, на котором должно было быть прочитано "завещание", был созван экстренный пленум ЦК, на котором Зиновьев и Каменев выступили в поддержку генсека. Вопрос решался простым голосованием. В результате Сталин остался на своем посту (против проголосовала только группа Троцкого), а Зиновьев с Каменевым фактически заработали себе пулю в затылок.

Цитата из книги Бориса Бажанова "Воспоминания бывшего секретаря Сталина": " Через полтора года, когда Сталин отстранил Зиновьева и Каменева от власти, Зиновьев, напоминая это заседание пленума и как ему и Каменеву удалось спасти Сталина от падения в политическое небытие, с горечью сказал: "Знает ли товарищ Сталин, что такое благодарность?" Товарищ Сталин вынул трубку изо рта и ответил: "Ну, как же, знаю, очень хорошо знаю, это такая собачья болезнь".

С приходом Сталина к власти, "завещание" было предано забвению, и вновь оно "всплыло" лишь тогда, когда генсек ЦК КПСС Никита Хрущев после закрытия XX съезда в 1956 году в своей речи "О культе личности и его последствиях" использовал ленинские оценки Сталина для дискредитации последнего.

Заметим также, что сейчас некоторые российские историки высказывают сомнение в том, что "завещание" писал Ленин, допуская, что подлинным автором письма могла быть Крупская.

Текст подготовлен по материалам из открытых источников, также использовались "Воспоминания" Бориса Бажанова.