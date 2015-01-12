ФМС не будет создавать базу отпечатков пальцев владельцев загранпаспортов

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Единая база отпечатков пальцев граждан, получивших заграничный паспорт, не будет создаваться ни в России, ни в мире. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил заместитель начальника УФМС России по Москве Владимир Иванов.

"Проходить процедуру дактилоскопии нужно будет только при получении загранпаспорта. Никаких баз не будет, отпечатки пальцев будут уничтожать", - сказал Иванов.

Он пояснил, что при оформлении загранпаспорта гражданин сдает свои дактилоскопические данные. Затем, когда паспорт уже изготовлен, нужно будет снова повторить эту процедуру, чтобы активировать документ. После этого информация об отпечатках пальцев уничтожается.

Иванов добавил, что таким образом исключается возможность получения загранпаспорта на чужое имя.

"Это очень сильно страхует от того, чтобы получил какой-то другой гражданин этот паспорт", - сказал он.

Замначальника УФМС России по Москве подчеркнул, что владельцам таких загранпаспортов сдавать отпечатки пальцев, в том числе во время пересечения границы, не потребуется.

Напомним, с 1 января 2015 года россияне обязаны сдавать отпечатки пальцев при получении биометрических загранпаспортов. Нововведение не распространяется на владельцев загранпаспортов предыдущих поколений. Этими документами можно пользоваться до окончания их срока действия.

Кроме того, стоимость оформления нового загранпаспорта выросла с 2 до 3,5 тысяч рублей.