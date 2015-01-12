800 тысяч москвичей получили биометрические загранпаспорта

"Интервью": Владимир Иванов - о новых биометрических загранпаспортах

В 2014 году москвичи оформили миллион загранпаспортов. Об этом в эфире канала "Москва 24" рассказал заместитель начальника УФМС России по Москве Владимир Иванов.

По его словам, 800 тысяч человек получили биометрические паспорта сроком на 10 лет, а 200 тысяч оформили документ старого поколения, который действует пять лет.

Иванов напомнил, что с 1 января 2015 года в биометрические загранпаспорта вносятся дактилоскопические данные.

"Внедрение в чип загранпаспорта информации об отпечатках пальцев служит тому, что паспорт приобретает более надежную форму защиты", - сказал он.

Чиновник отметил, что паспорта предыдущих поколений будут действительны до истечения их срока. Затем их владельцам понадобится получить новые.

Как сообщалось ранее, с начала года в России выдано более 27 тысяч загранпаспортов нового образца. Стоимость оформления паспортов выросла с 2 до 3,5 тысячи рублей.

Согласно закону, папиллярные узоры пальцев сканируют у россиян старше 12 лет. Полученные данные хранятся только в электронном носителе информации паспорта. Нововведение связано с упрощением проверки паспортов на подлинность.