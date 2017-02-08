Глава департамента экономической политики Москвы расставил приоритеты ведомства

Департамент экономической политики и развития Москвы продолжит инвестиционную стратегию, обозначенную до 2025 года, заявил глава ведомства Владимир Ефимов, передает ТАСС.
Приоритетными направлениями работы департамента останутся эффективное налоговое администрирование, повышение эффективности бюджетных расходов и контроль над тарифной политикой.
По словам Ефимова, департамент также продолжит совершенствовать миграционное законодательство.
7 февраля указом мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Ефимов возглавил департамент экономической политики и развития города. 6 февраля Владимир Путин назначил предшественника Ефимова – Максима Решетникова – временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
С 6 декабря 2011 года Ефимов начал работать в правительстве Москвы. Его первая должность – министр правительства Москвы и руководитель департамента земельных ресурсов столицы. После этого, с 8 февраля 2013 года он работал руководителем департамента городского имущества.