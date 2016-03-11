На Масленицу в Москве испекут гигантский блин

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В последний день Масленицы, 13 марта, в саду "Эрмитаж" испекут огромный блин. Специально для этого уже приготовили сковороду диаметром три метра, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Печь блин будут руководители департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников и департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Приготовленным блюдом угостят всех желающих. Гигантский блин может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее m24.ru сообщало, что 13 марта в столице планируют побить еще один кулинарный рекорд – сварить гигантскую 300-литровую порцию медового сбитня. Огромную бочку традиционного русского напитка приготовят на территории одного из столичных ресторанов.

Напомним, масленица проходит в этом году с 7 по 13 марта. В столице организовано полторы тысячи мероприятий. В выходные музей-заповедник "Царицыно" приглашает на метание валенок и перетягивание каната. Сад имени Баумана устроит пиротехническое шоу, а в "Коломенском" у дворца Алексея Михайловича чучело Масленицы растрясут на счастье. На главной клумбе в "Сокольниках" сожгут арт-чучело, а в "Кузьминках" проведут "блинный" забег.