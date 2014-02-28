Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Ростове-на-Дону

Виктор Янукович вернется на Украину при наличии гарантий безопасности себе и своей семье. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. На вопрос: почему прибыл именно туда? - политик ответил: приехал к старому другу, у которого немного поживу.

Объяснение, почему пресс-конференция Виктора Федоровича Януковича прошла в Ростове-на-Дону может быть только одно: "С Дону выдачи нет!". Россия предоставила четвертому президенту Украины защиту от преследования, и это следовало сделать хотя бы по гуманитарным соображениям.

А второе соображение непосредственно связано с продолжающимся удивлением Виктора Федоровича по поводу гарантий, которые ему давали международные посредники, в присутствии которых было подписано некое соглашение с оппозицией.

У политических лидеров, претендующих на право руководить многомиллионным государством, могут быть ошибки, могут быть самые разные недостатки. Но есть одно непростительное качество для любого главы государства - наивная доверчивость.

Можно вспомнить, чем заканчивались международное посредничество для других персонажей недавней истории. Вот, например, Слободан Милошевич считался одним из гарантов косовского урегулирования, жал руки Ахтисаари и спецпосланнику Холбруку. Но стал нерукопожатным и Сербия де факто лишилась Косово.

Муаммар Каддафи разбивал шатры на газонах европейских столиц, был принят на международных саммитах. Но немедленно был сдан в тот момент, как в нем исчезла необходимость. Тем более, что слишком много знал об избирательной кампании Саркози. И Ливии - как влиятельной в арабском мире силы - больше нет.

Виктор Федорович Янукович ни в коем случае не Милошевич и не убитый повстанцами в водосточной трубе глава Джамахирии. Совсем даже напротив. Пока революционеры с Майдана жгли "Беркут", Янукович до последнего пытался избежать насилия. История его смещения больше похожа на падение Эдуарда Шеварднадзе во времена революции роз.

Шевардназде был наказан за то, что в его политике - после встречи с Путиным в Кишиневе в 2002 году - наметились признаки сближения с Россией. Главной причиной переворота, устроенного Евромайданом, были не дачи в Межигорье или околовластная коррупция, а отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС - то есть тот же самый поворот в сторону России.

Вообще, защиту может предоставить только суверенное государство, не прогибающееся под чужую волю. Можно вспомнить и чилийца Луиса Корвалана, киргизского президента Аскара Акаева, аджарского лидера Аслана Абашидзе. Единственный случай, когда мы, как страна открыто предали своего бывшего союзника - произошел в 1992 году. Тогда Борис Ельцин выдал Германии немолодого и не совсем здорового Эриха Хонеккера. Но Янукович не Хонеккер, конечно. Обычный человек, который слишком доверился европейским посредникам. У которых, следует помнить, есть свои геополитические интересы.

Николай Петров