Ректором МГУ еще на пять лет назначен Виктор Садовничий

Виктор Садовничий будет занимать пост ректора МГУ еще пять лет. Президент РФ Владимир Путин продлил его полномочия до 2019 года, сообщает телеканал "Москва 24". Соответствующий указ был размещен на сайте Кремля в субботу, 20 декабря.

"Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский государственный университет М.В. Ломоносова сроком на пять лет", - говорится в тексте документа.

Глава государства также назначил Николая Кропачева ректором Санкт-Петербургского государственного университета. Этот пост Кропачев занимает с 2008 года.

Добавим, особый статус, который предусматривает не выборы, а назначение главы, учебные заведения получили в 2009 году. Тогда же у них появилось право устанавливать образовательные стандарты, вручать дипломы о высшем образовании собственного образца и вводить дополнительные вступительные экзамены.

Виктор Садовничий – крупный специалист в области информатики и прокладной математики, академик РАН, президент Российского Союза ректоров. Он опубликовал около 140 научных работ, ряд учебников и монографий. Занимает пост ректора МГУ с 1992 года.