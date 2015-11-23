Исполнять обязанности префекта ЦАО будет Владимир Курочкин

Фото: ТАСС\ Дмитрий Алешковский

Исполняющим обязанности префекта ЦАО Москвы стал Владимир Курочкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры.

"Владимир Курочкин стал исполняющим обязанности префекта в силу чрезвычайных обстоятельств. О том, кто будет официально исполнять обязанности префекта мы сообщим позже, после того, как руководители города примут соответствующее решение", – отметил представитель пресс-службы.

Префект центрального округа Москвы Виктор Фуер скончался в воскресенье 22 ноября, предположительно, из-за сердечного приступа. Ему стало плохо во время футбольного матча "Спартак – Краснодар", который он наблюдал из VIP-ложи.

Виктор Фуер проработал в столичной администрации 27 лет и занял пост префекта в декабре 2012 года, а до этого возглавлял юго-западный округ Москвы. Ему было 58 лет.

Владимир Курочкин родился в 1963 году в Москве. В 1990 году окончил Московский педагогический институт им. Н.К.Крупской по специальности “общетехнические дисциплины и труд”, в 2006 году - российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности “юриспруденция”. В 2013 году присвоена ученая степень кандидата юридических наук. Он работает в системе органов исполнительной власти города Москвы свыше 15 лет. С 2014 года Курочкин назначен на должность заместителя префекта ЦАО.