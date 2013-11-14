Энциклопедии: "Википедия"

"Википедия" - свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия, реализованная на принципах Вики. Владелец сайта — американская некоммерческая организация "Фонд Викимедиа", имеющая 39 региональных представительств.

Название энциклопедии образовано от английских слов wiki (вики, технология, лежащая в основе функционирования сайта; в свою очередь заимствовано из гавайского языка, в котором оно имеет значение "быстро") и encyclopedia (энциклопедия).

Русская "Википедия" занимает 7-е место по количеству статей среди всех языковых разделов Википедии (после английской, немецкой, нидерландской, французской, шведской и итальянской Википедий), имея в своем составе более миллиона статей.