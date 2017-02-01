Трамп выдвинул Нила Горсача кандидатом на пост члена ВС США

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Douliery Olivier

Дональд Трамп 31 января вечером выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пост члена Верховного суда, сообщает CNN.

Выступая в Белом доме, президент США напомнил о своем предвыборном обещании найти самого лучшего в стране судью. По его словам, у Горсача "выдающиеся юридические навыки, великолепный ум, невероятная дисциплина и поддержка со стороны обеих партий".

Глава государства подчеркнул, что отнесся к вопросу выдвижения этой кандидатуры очень серьезно и "выбрал человека, чьи качества совершенно точно соответствуют тому, что нам требуется".

Горсач известен своими консервативными взглядами. Ранее он выступал за буквальную трактовку американских законов с меньшим учетом имевших место в прошлом прецедентов.

В случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США, Горсач займет место Антонина Скалиа, умершего в феврале 2016 года, и станет девятым и самым молодым верховным судьей США за последнюю четверть века. Нилу Горсачу сейчас 49 лет.

Верховный суд является высшей судебной инстанцией США. Судьи назначаются пожизненно.