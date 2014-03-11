Крымский парламент принял декларацию независимости полуострова

Верховная Рада Крыма приняла декларацию независимости полуострова и Севастополя, сообщает пресс-служба парламента республики.

Окончательно статус автономии будет определен на референдуме, который пройдет 16 марта. "Если в результате предстоящего референдума будет принято решение о вхождении Крыма в состав России, то он будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления", - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае соответствующих результатов референдума Крым обратится к Российской Федерации с предложением о принятии состав РФ в качестве нового субъекта.

Напомним, 6 марта 2014 года депутаты крымского парламента проголосовали за вхождение автономной республики в состав России. Это решение поддержали 78 депутатов из 81-го.

16 марта в Крыму пройдет референдум. На голосование выносятся два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Бюллетени для голосования будут печататься на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Добавим, что по конституции 1992 года у Крыма был свой президент, а сама республика - государством, делегировавшим часть полномочий Украине. Кроме того, Крым мог самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.