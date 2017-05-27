Уровень террористической угрозы снизили в Великобритании

Фото: AP/Matt Dunham

Уровень террористической угрозы в Великобритании снизили до "строгого", ранее ему было присвоено значение "критический", сообщает в субботу агентство AP.

"Критический" уровень в шкале Соединенного Королевства подразумевает неминуемость теракта. "Строгий" же говорит о сохранении высокой вероятности атак. Полиция и военные страны перешли в усиленный режим работы после теракта в Манчестере 22 мая. Тогда погибли 22 человека, более 60 – пострадали.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что в расследовании трагедии достигнут значительный прогресс, однако гражданам следует сохранять бдительность.