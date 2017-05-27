Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая 2017, 17:25

В мире

Уровень террористической угрозы снизили в Великобритании

Фото: AP/Matt Dunham

Уровень террористической угрозы в Великобритании снизили до "строгого", ранее ему было присвоено значение "критический", сообщает в субботу агентство AP.

"Критический" уровень в шкале Соединенного Королевства подразумевает неминуемость теракта. "Строгий" же говорит о сохранении высокой вероятности атак. Полиция и военные страны перешли в усиленный режим работы после теракта в Манчестере 22 мая. Тогда погибли 22 человека, более 60 – пострадали.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что в расследовании трагедии достигнут значительный прогресс, однако гражданам следует сохранять бдительность.

Ответственность за атаку в Манчестере взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Как отмечали в британской полиции, после атаки начался поиск участников преступной сети, организовавшей взрыв в "Манчестер Арена".

Полиция установила личность исполнителя теракта – его совершил 23-летний Салман Абеди. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Ведется расследование, уже арестованы несколько подозреваемых.

Великобритания террористические угрозы жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика