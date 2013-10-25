Опубликованы фото королевы с наследниками трех поколений

Королева Елизавета II, 1956 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Фотографии с крещения трехмесячного принца Джорджа и первый за 119 лет снимок королевы в окружении представителей трех поколений первой линии наследников престола опубликованы накануне в Лондоне.

Церемония крещения правнука королевы прошла 23 октября.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, снимать событие доверили голливудскому фотохудожнику Джейсону Беллу, который фотографировал таких известных людей, как бывший "битл" Пол Маккартни, футболист Дэвид Бекхэм и актеры Дэниэл Крейг, Джонни Депп, Николь Кидман и Скарлетт Йохансон. Серия портретов была выполнена в Утреннем зале Кларенс-хауса, одного из лондонских дворцов, который сейчас является резиденцией принца Чарльза.

На каждой из четырех распространенных Букингемским дворцом фото представлены различные композиции с участием членов монаршей семьи. На "самом домашнем" принц Джордж, запечатленный с отцом и матерью, герцогом и герцогиней Кембриджскими Уильямом и Кэтрин, вскинул ручки, как будто приветствуя этот мир.

Британцы восхищены всеми портретами, указывая при этом на особый символизм композиции с четырьмя поколениями британской монархии. Блогеры отмечают, что запечатленные на ней представители Виндзорской династии могут занимать престол в общей сложности намного больше, чем 100 лет. Прабабушка принца Джорджа, королева Елизавета II, в 2012 году отметила "Бриллиантовый юбилей" - 60-летие пребывания на троне.