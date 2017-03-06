Студент из России пропал на территории Великобритании

Фото: ТАСС/Zuma\TASS\Pete Maclaine
Гражданин России, обучающийся в Великобритании, без вести пропал в графстве Суррей, расположенном на юго-востоке Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС.
Полиция разыскивает 21-летнего Иванело Виктора Валерьевича. В последний раз россиянин попадал в поле зрения камер наружного наблюдения 25 февраля, когда ехал на поезде от лондонской железнодорожной станции Clapham Junction до остановки Claygate.
После этого молодой человек гостил у своих друзей в городке Ишер, где он пробыл до 26 февраля до двух часов ночи. Тем же днем всадник в шести километров оттуда обнаружил сумку студента с личными вещами. Нашел он ее у конной дороги в районе Чессингтон, входящем в состав Большого Лондона.