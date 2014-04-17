Под прицелом: существовал ли женский батальон смерти

"Нераскрытые тайны": Существовал ли отряд снайперш "Белый чулок"

"Безжалостные амазонки": сколько платили женщине-снайперу за войну? Почему слабый пол записывался в батальоны смерти? Подвиг Марии Бочкаревой. Как безграмотная крестьянка стала символом равенства полов в России.

"Белый чулок" - реальность или миф? Почему, спустя годы, не стихают споры о существовании снайперского отряда? Об этом читайте в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Фурии со снайперскими винтовками

В начале 1990-х годов в странах бывшего СССР курсируют слухи об отряде снайперш. Его называют "Белый чулок" или "Белые колготки". Отряд якобы воюет в локальных конфликтах на постсоветском пространстве. Взрослые мужчины со страхом в глазах рассказывают о фуриях со снайперскими винтовками. За каждый удачный отстрел солдат, и особенно офицеров, женщины получают баснословные деньги.

Конец 1980-х-начало 1990-х годов. Огромная страна Советов трещит по швам. Бывшие братские республики отсоединяются друг от друга и где-то даже воюют за независимость. Сотни мелких межнациональных конфликтов, пять кровопролитных войн, тысячи убитых и покалеченных.

"Всего очагов было 203. Погибло в них очень много людей. О мелких мы сейчас даже и не вспоминаем, а крупных было пять: таджикский, карабахский (он был детонатором для взрыва всего Советского Союза), грузино-абхазский, грузино-южноосетинский и в Приднестровье", - говорит историк Владимир Пряхин.

Вооруженный конфликт в Приднестровье, 1992 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Пряхин уже много лет изучает этот период в истории. Он родился в Нагорном Карабахе. Вспоминает, в этой войне женщины приняли активное участие. Были и приехавшие издалека наемницы. Тогда он и услышал леденящие душу истории о "Белых чулках".

"Люди разные бывают. Есть, кто за деньги пошли на это. Вроде риск не такой большой, побуду месяц в горах, постреляю, зато потом куплю машину, квартиру. Причем, это не носило этнический характер, была и наша ростовчанка, мастер спорта. Ее даже снял ее же ученик", - рассказывает Пряхин.

Именно в Нагорном Карабахе были захвачены прибалтийские биатлонистки. Правда, официального подтверждения этот факт не получил. Они якобы прибыли на войну зарабатывать деньги в качестве снайперов. И романтическое название "Белый чулок" получили за форму одежды. Обтягивающие бедра трико, в которое облачались на спортивные состязания. После амазонки перекочуют в Осетию, а оттуда – в Приднестровье и Абхазию. И приживутся в Чечне. Правда, там к историям о прибалтийских "чулках" добавятся легенды об украинских мстительницах.

"Сообщения СМИ о том, что в горячих точках в Югославии, Приднестровье, появлялись таинственные снайперши в белых колготках, говорят о том, что отдельные личности меняли свое спортивное мастерство на гонорары на крови", - считает историк Олег Хлобустов.

Женские батальоны смерти

Майор Вячеслав Измайлов в середине 1990-х годах работал в военкомате города Жуковский. Однажды из местной прессы он узнает о снайпершах из отряда "Белые колготки".

"В 1995 году появляется статья в "Псковских Вестях" - "Паль из нашего города". На одну-две полосы интервью человека, который был ранен в Чечне, он видел как поймали снайпершу из "Белых колготок". На ее винтовке, на прикладе было несколько крестиков – убийства солдат, и несколько звездочек – офицеров", - рассказывает Вячеслав Измайлов.

Майор Измайлов начинает собственное расследование. Миф о самых жестоких войнах, не знающих сострадания к пленным, укрепился еще с Первой мировой войны. Против Германии с 1917 года воюют российские ударные батальоны смерти. Они состоят исключительно из женщин.

"Это фотография моей бабушки Базановой Евдокии Ивановны. В 1917 году она добровольно записалась во Второй московский ударный батальон смерти", - говорит историк Сергей Базанов.

Воевать на фронте ей не пришлось, но семейное предание гласит, что она была готова в любой момент оставить двоих малолетних детей и пойти на смерть.

"Была агитация просто. Вызывали повесткой из военкомата, предлагали поступать, и она записалась в батальон, ждала отправки на фронт. Временное правительство, видимо, обещало льготы, поэтому предложение было выгодным. Вряд ли у нее был личный патриотический порыв, скорее всего это были экономические мотивы", - рассуждает Базанов.

Герои Советского Союза Наталья Ковшова и Мария Поливанова, 1941 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В военных архивах сохранились цифры: около 5000 российских женщин к 1917 году состояли в батальонах смерти. Всего таких батальонов одиннадцать. Инициатор движения – полный георгиевский кавалер, поручик Мария Бочкарева.

"Она воевала очень храбро до Февральской революции. Весной 1917 года о ней узнал член Временного правительства Родзянко. В разговоре с ним, она подала идею создать женские пехотные части", - рассказывает Сергей Базанов.

Феминизация русской армии

Начало XX века. Россия охвачена войной с Германией и решением женского вопроса. Слабый пол борется за место под солнцем. Начиная с 1905 года повсюду проходят конференции под девизом: "Нас пора уравнять в правах". Им только что разрешили учиться в университетах наравне с мужчинами. 8 марта 1913 года впервые отпраздновали Международный женский день.

Партия большевиков во главе с Лениным начинает в подполье издавать журнал "Работница". В 1914 году сибирская крестьянка Мария Бочкарева приходит на сборный пункт, чтобы записаться в солдаты. Однако воплотить мечту в жизнь оказывается непросто. Чтобы зачислили в регулярную армию, ей пришлось написать телеграмму императору Николаю II. Этот момент можно считать точкой отсчета – феминизация русской армии началась.

3-й Белорусский фронт. Снайперы Роза Шанина, Александра Екимова и Лидия Вдовина (слева направо), 1944 год. Фото: ИТАР-ТАСС

"Когда началась война, Бочкарева заявила, что хочет воевать в действующей армии, солдатом. На что начальник ответил, что женщин не берут. Кто-то пошутил, царю, мол, напиши, а она писать не умела, отправила телеграмму. И, как ни странно, пришел Высочайший указ зачислить ее рядовым. За время пребывания на фронте, она была четырежды ранена, стала полным георгиевским кавалером, это четыре креста и медали, и дослужилась до чина "старший унтер-офицер" (по-советски, это старший сержант)", - поясняет историк Сергей Базанов.

Через три года войны, 21 июня 1917 на площади у Исаакиевского Собора в Петрограде проходит церемония вручения белого знамени новой воинской части – первой женской военной команде смерти Марии Бочкаревой. Совет при Временном правительстве утвердил "Положение о формировании частей из женщин-добровольцев". Одна из задач команды – вдохновить войска на подвиги и снизить число дезертиров. Правда, как показало время, остановить бегство мужчин с фронта не удалось.

О безжалостных женщинах снайперах заговорят в 1939 году. Советско-финская война. Красноармейцев методично убивают стрелки финской армии. Об их гендерной принадлежности становится известно случайно.

"Строго говоря, я бы начал отсчет не от "Белых колготок". Впервые женщины-снайперы себя проявили во время Зимней войны 1939-40 годах. Тогда много "кукушек" убило наших солдат, финских девушек, которые отлично стреляли. Я знаю по рассказам, когда сняли первого снайпера, увидели красивые рыжие волосы до плеч, они были поражены – оказалось, что это женщины", - рассказывает историк Владимир Пряхин.

Советские женщины-снайперы

Во время Великой Отечественной войны СССР готовит своих "кукушек". Всесоюзный комитет комсомола по всей стране организует краткосрочные курсы снайперов, туда зачисляют в основном женщин. Считается, что из них получаются гораздо более меткие стрелки. Говорят, что они предрасположены к этому физиологически, интервал между сокращениями сердечной мышцы на долю секунды больше, чем у мужчин.

"Была сделана ставка на привлечение женщин, потому что они терпеливее, и это была идея вывести комсомолок-добровольцев из окопов, из рукопашных схваток, ведь снайпер всегда чуть-чуть в стороне, хотя и на передовых позициях. Они одиночки, у них своя цель, так что это было стремление поберечь девушек, которые рвались на фронт", - объясняет Олег Хлобустов.

Герой Советского Союза снайпер Людмила Павличенко, 1942 год. Фото: ИТАР-ТАСС

А вот они не жалеют никого. Советских снайперш гитлеровцы боятся. К 1943 году на передовой уже более тысячи женщин. Прославленный стрелок 25-й Чапаевской дивизии Людмила Павличенко уничтожает 309 солдат и офицеров противника, то есть одна – почти две роты. Она становится примером героини женщин страны Советов. Причем, слава ее, после поездки за границу, распространяется по всему миру.

Американская суперзвезда кантри Вуди Гатри даже пишет в честь нее песню, чем еще больше романтизирует образ советской амазонки. Женщины Германии периода Второй мировой живут под девизом: "Церковь. Дети. Кухня". И, за редким исключением, в войне не участвуют.

Но против СССР воюют диверсантки. Часть из них была родом из Литвы, Латвии, Эстонии. В Третьем рейхе тоже организованы специальные снайперские школы, но для мужчин. Такого серьезного подхода к подготовке женщин-снайперш у гитлеровцев нет.

Судьба "Белых колготок"

После развала СССР, в череде войн, миф о "Белых колготках" набирает масштабы эпоса.

"Как же они на самом деле попадали в эти отряды. Понятно, что это были женщины с определенной физической подготовкой, они владели навыками стрельбы, скорее всего их вербовали среди спортсменок", - говорит журналист Елизавета Маетная.

Конец 1990-х, Чечня. В СМИ появляется информация, которая превратит миф в реальность. В кармане убитой федералами женщины-снайпера находят записку: "Фатима-170 т.р, Оксана-150 т.р., Лена – за двух разведчиков -30 т.р." Так становится известно о примерных ценах на услуги женщин-снайперш. Эту информацию в 1990 году журналисту Елизавете Маетной подтвердили представители спецслужб. Она тогда занималась расследованием феномена "Белых колготок".

"Ведомостей об их зарплатах, конечно, никто не видел. Любая война – это бизнес для кого-то. Я не удивлюсь, что те же "Белые колготки" сейчас где-нибудь в Сирии воюют", - рассказывает Елизавета Маетная.

Ее статья в "Московском комсомольце" тогда получила большой резонанс. Отчасти информация о "Белых колготках" подтвердилась. На Северном Кавказе была арестована снайперша из отряда боевика Шамиля Басаева. Она участвовала в нападении на село Первомайское и на Кизляр. Маетной удалось взять интервью. Она оказалось той, кого в военной терминологии тех лет называли Лолитой – одной из самых жестоких снайперш. Женщина без жалости стреляла в солдат и офицеров федеральных войск. Правда, родилась вовсе не в Прибалтике, а на Украине. Встреча журналистки с Лолитой (Леной) состоялась уже в колонии.

Оксана Т., русская женщина-снайпер, воевавшая в рядах чеченских боевиков, 2000 год. Фото: ИТАР-ТАСС

"Она рассказала мне в колонии, что на самом деле, они с подругой поехали на заработки продавать шмотки, а их похитили. О периоде своей жизни, как она выслеживала и убивала, она не рассказывала, иначе в колонии ей бы пришлось очень плохо. Как раз в это время судили Басаева", - вспоминает Маетная.

Однако, по легенде, "Белые колготки" - это биатлонистки из Прибалтики. В Первую чеченскую войну российские спецслужбы проверяют одно имя: Милита Тралкаутене. Она якобы прославилась тем, что с особым цинизмом убивала молодых российских офицеров. Историю о снайперше, попавшей в плен, а потом выброшенной ранеными десантниками с вертолета, в войсках пересказывали часто. Александр Михайлов, тогда начальник центра общественных связей ФСБ, признается: официальных данных о наемницах не было, зато оперативной информации – хоть отбавляй.

"По разведданным, на стороне боевиков воевали бывшие биатлонистки из прибалтийских республик. Это штучный товар, и говорить о том, что какой-то отряд существовал, нелепо. Тогда была поставлена задача взять их в плен, но против снайперов воюют такие же снайперы, и после выполнения задания, естественно, при них никаких документов не было, поэтому невозможно было идентифицировать принадлежность их к какой-либо группе", - рассказывает Александр Михайлов.

"Я уверен, что никаких "Белых колготок" не было в Чечне. Это выдумка на фоне ранее существовавших отрядов", - считает Вячеслав Измайлов.

Поручик Бочкарева, ставшая символом женского военного движения в России, не приняла советскую власть и три года сотрудничала с белогвардейцами, помогала Колчаку и Деникину. Она была расстреляна приговором "тройки" в 1920 году в Новосибирске за антисоветскую агитацию.

Снайпер Людмила Павличенко после войны служила инструктором в снайперской школе. В 1943 году ей вручили звание Героя Советского Союза и выпустили марку с ее изображением. Умерла в возрасте 58 лет в Москве.

Рассказы о жестоких снайпершах до сих пор гуляют в российских войсках, о факте существования отряда "Белый чулок" до сих пор идут споры. Опровергнуть или подтвердить легенду не может никто, однако, следователям удалось выяснить, что девушки Милиты Тралкаутене среди биатлонисток прибалтийских республик никогда не было.