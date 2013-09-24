"Вечерка": В столице появится первый туроператор для инвалидов

Фото: M24.ru

Читайте в свежем выпуске газеты "Вечерняя Москва": в столице появится первый туроператор для инвалидов; водителям автобусов не дадут уснуть за рулем; артисты должны будут доказывать свою профпригодность каждые 5 лет; эксперты прорабатывают вопрос о расширении зоны платной парковки; в Москве открылся суд по интеллектуальным правам.

Турагентство для инвалидов позволит посмотреть Красную площадь на коляске

В ближайшее время в Москве появится первый туроператор по организации путешествий для людей с ограниченными возможностями. Инициатор проекта Игорь Гаков, сам инвалид-колясочник, начинал с создания сайта "Открытая планета". На нем люди с ограниченными возможностями рассказывают об опыте путешествий. И вот — новый проект.

Для водителей придумали "перстень" от сна за рулем

Скоро водители подмосковных автобусов смогут получить устройства, которые не позволят уснуть за рулем. Сейчас Министерство транспорта Московской области проводит тестовые испытания новинки.

Внешне устройство напоминает перстень весом в 40 граммов. Прибор работает около 15 часов, а заряжается он через micro-USB разъем.

О бедном актере замолвите слово!

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования труда творческих работников...". Задача – освободить творческие коллективы от "балласта". В труппах есть актеры, которые годами не получают ролей, но уволить их невозможно. Проект закона разработало Министерство культуры РФ.

От Бульварного до Садового парковка пока бесплатная

Платных парковок на территории от Бульварного кольца и до Садового кольца пока не будет. Об этом сообщил генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Игорь Кузнецов. Хотя и уточнил, что эксперты прорабатывают вопрос о расширении зоны платной парковки.

Арбитражное ноу-хау: суд по правам изобретателей

23 сентября на улице Машкова в торжественной обстановке была перерезана красная лента, что ознаменовало открытие суда по интеллектуальным правам, единственного в России и в своем роде. А реально суд начал работать 3 июля этого года.

