"Вечерка": "Икс" Дмитрия Быкова удостоился награды

"Икс" Дмитрия Быкова удостоился награды

Вчера стало известно, что Дмитрий Быков получил Международную литературную премию в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких за роман "Икс", в котором рассказывается о советском писателе, потерявшем себя на пути к славе. Как сообщил председатель оргкомитета премии Сергей Арно, Быков в этом году стал лучшим в номинации "Художественная проза", поэтому "комментировать решение жюри по этому поводу нет никакого смысла". К слову, Дмитрий Быков получает "АБС-премию" уже в четвертый раз. В разные годы он удостаивался этой награды за книги "Орфография", "ЖД" и "Эвакуатор".

Замдекана Плешки арестована за взятку

Сотрудники столичного Управления экономической безопасности разоблачили 51-летнюю сотрудницу Российского экономического университета имени Плеханова, получившую незаконное вознаграждение от студента за защиту диплома. По версии следствия, Ирина Полянская, будучи и.о. декана факультета маркетинга престижного вуза, в два этапа получила от студента 160 тысяч рублей за принятие аттестационной комиссией положительного решения о защите им дипломной работы. Сделка проходила под контролем оперативников, и все происходящее снималось на видеокамеру.

Комбайны поедут только по графику

Вчера стало известно о том, что столичные власти могут взять на себя обязанность утверждать маршруты передвижения сельскохозяйственной техники по дорогам города. Об этом сообщил и.о. главы департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, такая возможность обсуждается в специально сформированном штабе.

