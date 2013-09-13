"Вечерка": бабье лето задерживается

Фото: M24.ru

Читайте в свежем выпуске газеты "Вечерняя Москва": бабье лето придет в столицу в ноябре; казармы солдат решили оснастить чайными комнатами; до конца октября в городе откроется 52 народных парка; борцам с нелегалами выделят офисы на вокзалах.

Бабье лето задерживается

Столичные синоптики сообщили, что относительно теплая погода, которая пришла в Москву на днях, вовсе не бабье лето. И осеннее потепление придет в город только к октябрю. По прогнозам синоптиков, с 27 сентября в столицу придет потепление, воздух прогреется до 21 градуса тепла, а ясное небо сохранится на протяжении семи дней.

Казармы солдат решили оснастить чайными комнатами

12 сентября стало известно, что по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в армейских казармах появятся чайные комнаты. Места для чаепития сначала появятся в семи сотнях казарм и общежитий Южного военного округа Российской армии.

В сентябре на военные склады материально-технического обеспечения уже поступило около двенадцати тысяч чайных наборов, состоящих из чашек с блюдцами из ударопрочного стекла, и чайных ложек из нержавеющей стали. До конца сентября военные получат около трех тысяч электрических чайников. Все это достанется солдатам бесплатно.

Народный парк с казаном и игровыми зонами. На очереди — велодорожки и Wi-Fi

На радость жителей столицы до конца октября в городе откроются 52 народных парка. Все народные парки будут создаваться с учетом единого стандарта благоустройства. Это значит, что в каждом из них будут тротуары для прогулок, детские и спортивные площадки, места для пикника, лавочки. Коегде появятся еще велодорожки и Wi-Fi. При этом строят большинство парков на деньги частных инвесторов. На благоустройство зеленых зон уже направлено свыше миллиарда рублей.

Борцам с нелегалами выделят офисы на вокзалах

Руководство УФМС по Москве заявило, что на всех вокзалах столицы в ближайшее время появятся отдельные офисы миграционной службы.

— Сейчас идет работа по подбору подходящих помещений. Но в управлении уже был создан специальный отдел по работе на объектах транспорта, — рассказал "Вечерней Москве" пресс-секретарь УФМС по Москве Сергей Аксенов. — Его работники занимаются проверками исключительно на объектах транспорта — в метрополитене, на вокзалах. И первые результаты работы уже есть.

За эвакуацию авто придется заплатить

С 15 сентября эвакуация в Москве станет платной. Помимо штрафа за нарушение правил остановки и стоянки, помимо оплаты за хранение авто, платить придется и за само перемещение его на штрафстоянку.

О том, как именно будут эвакуировать машины нарушителей и в какие суммы это обойдется, "Вечерней Москве" рассказал генеральный директор Государственного казенного предприятия "Администратор московского парковочного пространства" (ГКУ АМПП) Игорь Кузнецов.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"