Варшавское шоссе станет самой скоростной трассой Москвы - Бочкарев

Фото: ИТАР-ТАСС

Эстакада на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля откроется в июне 2014 года. Это сделает Варшавку самой скоростной трассой в Москве, сообщил в интервью изданию Стройкомплекса руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

При этом он отметил, что эстакаду изначально планировали строить позже, так как там были большие сложности с освобождением площадки.

"Когда мы начинали реконструкцию трассы, перед нами стояла задача создать полосу для движения общественного транспорта и обеспечить для него как можно более комфортные условия. Сейчас есть возможность уделить внимание этой развязке и улучшить условия для автомобилистов", - сказал Бочкарев.

Напомним, на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля предусмотрено строительство эстакады длиной 281,7 метра по три полосы движения в каждом направлении. В частности, по улице Академика Янгеля от Кировоградской улицы до Варшавского шоссе построят второй проезд шириной от 7,5 до 11 метров.