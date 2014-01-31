Февральские выходные: ГУМ-каток и витаминный спектакль

Фото: ИТАР-ТАСС

Провести первые февральские выходные мы предлагаем на свежем воздухе, благо морозы потихоньку отступают. Обязательно загляните на каток в самом центре Красной площади и прогуляйтесь по саду "Эрмитаж" - там откроется новый креативный детский сад для мам и малышей. Хорошей альтернативой прогулкам станут посещения театров и выставочных пространств. Подробности – в нашем материале.

Суббота, 1 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Утро

Начало выходного дня идеально для похода на каток. Тем более, что покататься на ГУМ-катке на Красной площади можно бесплатно. В выходные и праздник такая акция действует для детей, взрослых, семейных пар и пенсионеров с 10.00 до 12.00.

Вам всего лишь нужно приобрести в кассе бесплатный билет. Но вот бесплатный прокат коньков предусмотрен только для детей до семи лет. Тем же, кому больше семи, но меньше двенадцати, а также тем, кто старше 60, коньки от ГУМа обойдутся в 100 рублей за сеанс. Для всех остальных это будет стоить 250 рублей.

Место: ГУМ-каток на Красной площади

Стоимость: вход на каток бесплатный; прокат коньков – от 100 до 250 рублей

Кому идти: любителям скорости и свежего воздуха

Фото: ИТАР-ТАСС

Обед

В Третьяковской галерее работает выставка работ скульптора Яны Голубкиной, творчество которой стало символом расцвета пластического искусства России первой трети XX века. В экспозицию вошли 35 работ Голубкиной.

В первом зале Третьяковки посетители увидят одно из самых значительных произведений Голубкиной в дереве – кариатиды. В центральном зале можно найти созданные Голубкиной образы философов и писателей Серебряного века.

Темой третьего зала экспозиции стал круг жизни, движение времени. Ее центром является недавно отреставрированная скульптура "Старость", впервые демонстрировавшаяся на Весеннем салоне в Париже в 1899.

Место: Государственная Третьяковская галерея

Стоимость: полный билет – 300 рублей, льготный – 150

Кому идти: ценителям классического искусства

Фото: "Мастерская Петра Фоменко"

Вечер

В театре "Мастерская Петра Фоменко" представят премьеру трагикомедии по пьесе Аллы Соколовой "Фантазии Фарятьева" режиссера Веры Камышниковой. В центре событий ничем не примечательный стоматолог Павел, который терпит неудачу на любовном фронте. В течение всего спектакля герой делится со зрителями своими душевными переживаниями и открывает им секрет мироздания – предками человека на земле были инопланетяне. Для Фарятьева эти фантазии – способ существования в сером и пресном мире реальности.

Место: театр "Мастерская Петра Фоменко"

Стоимость: от 4000 рублей

Кому идти: театралам, философам и фантазерам

Воскресенье, 2 февраля

Фото: М24

Утро

Jet Party-2014 – это выставка кошек различных пород. В рамках мероприятия можно не только полюбоваться на красивых и породистых котят, кошек, но и увидеть своими глазами соревнования, работу судей и международных экспертов, а также получить совет по уходу за домашним питомцем.

Место: 96-й павильон ВВЦ

Стоимость: бесплатно

Кому идти: неравнодушным к кошкам

Фото: ИТАР-ТАСС

Обед

Артисты театра "Снарк" сделали уникальное творческое открытие. Оказывается, в конце зимы дети страдают от недостатка волшебного витамина. Симптомами недуга могут стать уныние и непослушание. Если вы беспокоитесь о своем чаде, не спешите бежать в аптеку, лучше отведите его на витаминный спектакль "Сказки на здоровье", в котором собраны семь лучших волшебных историй для детей и взрослых.

Место: культурный центр "Москвич"

Стоимость: 350 рублей

Кому идти: детям и взрослым, страдающим от дефицита волшебства

Фото: М24

Вечер

В саду "Эрмитаж" во второй день февраля откроется "Мамин Садик" - место, где рады и взрослым, и детям. Здесь будут проходить занятия, семейные вечеринки и праздники по случаю детских дней рождений. В воскресной программе – показ мини-спектакля от режиссера и создателя "Домашнего театра" Арсения Эпельбаума, гонки на картонных лошадях, "Уроки труда", игры, встречи с психологом и "Бережное знакомство с музыкой". Садик будет работать до 17.00.

Место: сад "Эрмитаж"

Стоимость: бесплатно

Кому идти: любознательным мамам и их непоседливым малышам