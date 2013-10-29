Форма поиска по сайту

29 октября 2013, 19:16

Город

На выставке "Некрополь" пройдут мастер-классы по изготовлению венков

В Москве открылась выставка ритуальных услуг "Некрополь 2013"

В столице открылась выставка ритуальных услуг "Некрополь 2013". В программе мероприятия дефиле траурной одежды, конкурс гравюр и мастер-классы по изготовлению венков. Также на выставке обсудят вопросы кремации и крионики - сохранению тел людей и животных в состоянии глубокого охлаждения для их будущей реанимации.

Всего свои услуги на выставке представят 215 фирм из 100 регионов России и зарубежья - Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Испании, Италии, Польши и Украины.

На ВВЦ открылась выставка ритуальных услуг "Некрополь 2013"

Все представленные проекты, в том числе литературные произведения на мрачную тематику, а также ритуальную продукцию будет оценивать жюри. Победителей наградят денежными призами и медалями.

Выставка продлится до 31 октября.

ВВЦ бизнес похороны кремация крионика траурная одежда некрополь 2013

