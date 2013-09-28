Колесо обозрения почти на полчаса встало на ВВЦ

На ВВЦ остановилось колесо обозрения

Из-за поломки в парке ВВЦ встало колесо обозрения. Почти полчаса пришлось посетителям аттракциона провести, "зависнув" в воздухе.

На территорию выставочного центра еще до устранения поломки прибыли спасатели и врачи. В настоящий момент технический сбой исправлен.

Колесо обозрения было построено в 1995 году. Оно является одним из самых крупных аттракционов в Европе, его высота составляет 73 метра. Поломка, произошедшая в субботу, 28 сентября, - не первая за историю сооружения. Так, четыре года назад со вставшего из-за технического сбоя колеса спуститься "пассажиры" смогли только с помощью пожарных лестниц.