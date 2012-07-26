Облик территории ВВЦ будет обновлен

Реконструкция ВВЦ может продлиться до 2024 года, а на территории центра, возможно, появятся бизнес-центр, аллея дружбы, конно-спортивный центр, концертный зал и многое другое. Подробнее - в программе "Утро"

Будет разработана новая концепция территории ВВЦ. В ее создании примут участие победители чемпионата проектов по обновлению данной территории. По данному вопросу уже есть договоренность с префектурой округа, администрацией ВВЦ, департаментом науки и промышленной политики и заместителем мэра по экономической политике Андреем Шароновым. Об этом газете "Известия" сообщил заместитель директора Молодежного центра СВАО Андрей Авдеев.

В конкурсе по преобразованию ВВЦ принимали участие студенты, специализирующиеся на экономике, урбанистике, городском планировании и строительстве. По словам начальника управления департамента семейной и молодежной политики Москвы Владимира Филиппова, лауреатами чемпионата стали три команды.

Первая из них предложила создать на территории ВВЦ офисный центр, парк аттракционов, конноспортивный клуб, конгресс-центр, который можно будет использовать как концертный зал, а также аллею дружбы народов с флагами стран - членов ВТО. Также авторы проекта предложили сделать в глубине территории цветочные часы, сад-лабиринт и центр мастер-классов.

Вторая команда также высказала пожелание построить на территории ВВЦ бизнес-центр. Кроме того, они намерены привлечь посетителей экотранспортом, крытым пляжем с бассейном и аллеей с регулярно проходящими фотовыставками.

Третья команда предложила создать тематический парк аттракционов, центр дополнительного образования с языковыми курсами и бизнес-центр. Транспортный вопрос они намерены решить за счет строительства дополнительных развязок, системы легкого внутреннего транспорта и организации парковок на 10 тысяч мест. Все три проекта рассчитаны на завершение к 2024 году.

Бывший главный архитектор ВВЦ Михаил Силантьев считает, что многие объекты, предложенные студентами, включая конноспортивный центр, благоустроенный сад и бассейн, можно реализовать относительно быстро и недорого. "Конноспортивная база имеется, манеж можно расширить, проложить дополнительные дорожки, дать посетителям возможность ездить на лошадях по всем 240 га выставочной территории", — пояснил Михаил Силантьев. Также, по его мнению, на месте павильонов, построенных в 1970-е годы, можно создать спортивные центры, школы единоборств и теннисные корты.