Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

26 июля 2012, 12:39

Облик территории ВВЦ будет обновлен

ВВЦ строительство конкурсы проекты власть наука и инновации

Реконструкция ВВЦ может продлиться до 2024 года, а на территории центра, возможно, появятся бизнес-центр, аллея дружбы, конно-спортивный центр, концертный зал и многое другое. Подробнее - в программе "Утро"

Будет разработана новая концепция территории ВВЦ. В ее создании примут участие победители чемпионата проектов по обновлению данной территории. По данному вопросу уже есть договоренность с префектурой округа, администрацией ВВЦ, департаментом науки и промышленной политики и заместителем мэра по экономической политике Андреем Шароновым. Об этом газете "Известия" сообщил заместитель директора Молодежного центра СВАО Андрей Авдеев.

В конкурсе по преобразованию ВВЦ принимали участие студенты, специализирующиеся на экономике, урбанистике, городском планировании и строительстве. По словам начальника управления департамента семейной и молодежной политики Москвы Владимира Филиппова, лауреатами чемпионата стали три команды.

Первая из них предложила создать на территории ВВЦ офисный центр, парк аттракционов, конноспортивный клуб, конгресс-центр, который можно будет использовать как концертный зал, а также аллею дружбы народов с флагами стран - членов ВТО. Также авторы проекта предложили сделать в глубине территории цветочные часы, сад-лабиринт и центр мастер-классов.

Вторая команда также высказала пожелание построить на территории ВВЦ бизнес-центр. Кроме того, они намерены привлечь посетителей экотранспортом, крытым пляжем с бассейном и аллеей с регулярно проходящими фотовыставками.

Третья команда предложила создать тематический парк аттракционов, центр дополнительного образования с языковыми курсами и бизнес-центр. Транспортный вопрос они намерены решить за счет строительства дополнительных развязок, системы легкого внутреннего транспорта и организации парковок на 10 тысяч мест. Все три проекта рассчитаны на завершение к 2024 году.

Бывший главный архитектор ВВЦ Михаил Силантьев считает, что многие объекты, предложенные студентами, включая конноспортивный центр, благоустроенный сад и бассейн, можно реализовать относительно быстро и недорого. "Конноспортивная база имеется, манеж можно расширить, проложить дополнительные дорожки, дать посетителям возможность ездить на лошадях по всем 240 га выставочной территории", — пояснил Михаил Силантьев. Также, по его мнению, на месте павильонов, построенных в 1970-е годы, можно создать спортивные центры, школы единоборств и теннисные корты.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать