Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

26 марта 2014, 16:58

Проект по подготовке к ЧМ-2018 представили на ВВЦ

ВВЦ стадионы чемпионат мира по футболу презинтация

На ВВЦ представили проект по подготовке к ЧМ-2018

На ВВЦ представили проект, посвященный подготовке к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает телеканал "Москва 24".

В частности, поклонники футбола увидели мячи, символику и фотографии знаменитых игроков. Кроме того, на большом экране с разных ракурсов показали стадионы, где запланировано провести финал первенства, в том числе столичные "Лужники".

"Было принято, на мой взгляд, абсолютно правильное решение не трогать внешние стены, полностью не разрушать стадион, который стал своеобразным символом спортивной жизни страны. Сейчас идет демонтаж внутренней части чаши стадиона", - рассказал на презентации проекта генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

По его словам, все российские стадионы планируется сдать летом 2017 года.

Ссылки по теме

Напомним, что в столице матчи чемпионата мира по футболу пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак". После проведения чемпионата стадион "Лужники" будет использоваться не только для проведения футбольных матчей, но и для организации зрелищных мероприятий и концертов. На стадионе "Спартак", открытие которого запланировано на лето 2014 года, планируется сделать музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну.

Ранее Хуснуллин сообщил, что Москва станет первой среди мировых мегаполисов по количеству футбольных стадионов международного уровня. Так, к чемпионату мира по футболу в городе будет построено четыре стадиона мирового уровня и 12 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также к чемпионату столичные власти намерены построить 8 тренировочных полей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать