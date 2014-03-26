Проект по подготовке к ЧМ-2018 представили на ВВЦ

На ВВЦ представили проект по подготовке к ЧМ-2018

На ВВЦ представили проект, посвященный подготовке к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает телеканал "Москва 24".

В частности, поклонники футбола увидели мячи, символику и фотографии знаменитых игроков. Кроме того, на большом экране с разных ракурсов показали стадионы, где запланировано провести финал первенства, в том числе столичные "Лужники".

"Было принято, на мой взгляд, абсолютно правильное решение не трогать внешние стены, полностью не разрушать стадион, который стал своеобразным символом спортивной жизни страны. Сейчас идет демонтаж внутренней части чаши стадиона", - рассказал на презентации проекта генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

По его словам, все российские стадионы планируется сдать летом 2017 года.

Напомним, что в столице матчи чемпионата мира по футболу пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак". После проведения чемпионата стадион "Лужники" будет использоваться не только для проведения футбольных матчей, но и для организации зрелищных мероприятий и концертов. На стадионе "Спартак", открытие которого запланировано на лето 2014 года, планируется сделать музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну.

Ранее Хуснуллин сообщил, что Москва станет первой среди мировых мегаполисов по количеству футбольных стадионов международного уровня. Так, к чемпионату мира по футболу в городе будет построено четыре стадиона мирового уровня и 12 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также к чемпионату столичные власти намерены построить 8 тренировочных полей.