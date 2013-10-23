Политехнический музей запустит новый сайт в декабре

Фото: ИТАР-ТАСС

В декабре этого года Политехнический музей запустит новый сайт, часть информации на котором будет посвящена самому музею, а другая будет направлена на популяризацию науки. Об этом сообщила директор Политеха Юлия Шахновская на конференции "Музей завтра. Формула успеха".

Новый Политехнический музей, который откроется после реконструкции в 2018 году, будет ориентирован на три категории граждан: школьники и студенты (14-20 лет), студенты и молодые профессионалы (до 30 лет), а также дети до 14 лет, интересующиеся наукой. Также Шахновская добавила, что пространство будущей экспозиции будет увеличено с 8 до 11 тысяч квадратных метров: временные выставочные пространства увеличат с 450 квадратных метров, которые есть на данный момент, до 3000 квадратных метров; публичные пространства открытого доступа – с 800 до 7000 квадратных метров, кафе – с 200 до 800 квадратных метров.

В реконструированном Политехе будет представлена и новая экспозиция – своеобразный детский музей, детское пространство. Кроме того, будет создано специальное пространство для партнеров – технологический комплекс, где они смогут презентовать разработки. В мае совместно с ВВЦ Политех проведет Open Air науки и техники.

Новая площадка музея – Музейно-просветительский центр Политеха - разместится в МГУ. В конкурсе на его создание победили итальянские архитекторы Fuksas и российская компания Speech. Новое здание будет выполнять функции зоны открытых фондов и инфраструктур для музейных проектов. Также там будут проходить конференции и форумы, разместятся открытые и закрытые лаборатории, пространства для проектов на стыке науки и искусства.

Напомним, что музей будет закрыт до 2018 года. За это время в здании заменят инженерные коммуникации и отремонтируют помещения. Помимо павильона, в интернете откроется виртуальная экспозиция. На данный момент все экспонаты музея - всего более 200 тысяч предметов - перевезены в хранилище, оборудованное по последнему слову техники.