Бесплатный каток откроется на ВВЦ 22 декабря

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Всероссийского выставочного центра возле фонтана "Каменный цветок" 22 декабря откроется бесплатный каток площадью 8 тысяч квадратных метров.

22 декабря гостей ВВЦ ожидают веселые игры, эстафеты на льду, развлечения и концертная программа. Ведущий праздника Дед Мороз и артисты цирка-театра "Базиллиум" проведут для всех желающих мастер-класс по фигурному катанию. Шоу – группа "Журавушка" исполнит русские народные песни, а участники клуба исторических реконструкций устроят показательные бои на мечах, сообщает пресс-служба ВВЦ.

Праздничная программа начнется в 14 часов.

На катке будет работать прокат. Стоимость одного часа проката коньков составит 200 рублей. Стоимость аренды шкафчика для хранения личных вещей – 100 рублей за час. Заточка коньков обойдется в 200 рублей.

В материале отмечается, каток будет до 15 марта.

Кроме того, 22 декабря на территории ВВЦ возле входа в "Ботанический сад" откроется бесплатная лыжная трасса. Кататься можно будет до вечера – по всей трассе установят профессиональное освещение. Лыжи также можно будет взять напрокат.