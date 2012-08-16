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Город

16 августа 2012, 09:21

ВВЦ может остаться без аттракционов

ВВЦ парки улицы аттракционы ЦПКиО имени Горького власть

ИТАР-ТАСС

Самое высокое в Москве колесо обозрения на ВВЦ могут закрыть уже в ближайшее время. Руководство выставочного комплекса потребовало от хозяев аттракционов покинуть территорию и убрать все карусели, поскольку срок действия договора аренды истек, пишут "Московские новости".

Владельцы бизнеса не хотят покидать территорию ВВЦ и намерены обратиться в Арбитражный суд. Они утверждают, столичные власти объявили войну аттракционам, ведь в ходе реконструкции парков особое внимание уделяется благоустройству зон отдыха и ландшафту, а не развитию "увеселительных механизмов".

Однако чиновники считают, что в городских парках москвичи должны иметь возможность гулять, наслаждаться тишиной и заниматься спортом. Совместить спокойный отдых с большим количеством аттракционов очень трудно. Этого мнения придерживается и новый директор ЦПКиО им. Горького. В прошлом году Ольга Захарова распорядилась демонтировать на территории парка все без исключения аттракционы

Электромеханические карусели просто не вписываются в новую концепцию развития Москвы. Город нуждается в крупном тематическом парке, уверяют некоторые эксперты. Так, с 2007 года в столице обсуждают строительство московского "Диснейленда".

Отметим, получить разрешение на эксплуатацию каруселей в Москве можно будет через столичный портал госуслуг.

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