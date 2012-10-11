"Вечерка": Редакция встретится с читателями на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Газета "Вечерняя Москва" начала осваивать интерактивный формат общения с читателями. 13 октября молодежная редакция издания встретится с ними возле первого павильона на ВВЦ. Мероприятие пройдет с 13:00 до 18:00.

Молодежная редакция – отдел в основной редакции газеты, который существует уже больше года. "Принимая активное участие в подготовке номеров, в создании резонансного контента, она составляет "креативный костяк" газеты", – пишет "Вечерняя Москва".

Во время акции журналисты рассчитывают выяснить напрямую у москвичей, что интересует жителей столицы. Участники встречи также могут предложить темы для будущих статей.

Кроме общения читателей и редакции в рамках акции на ВВЦ пройдет шоу, на котором выступят мастера паркура и экстремального велокатания.